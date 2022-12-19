下年度工程申撥近255億　議員關注顧問費高　須確保有序落實

政府預計在2023至24年度需要撥款近255億港元，為基本工程儲備基金的開支總目提供款項，較2022至23年度的撥款增加16.8%。有議員今日(19日)在立法會發展事務委員會上，關注顧問費用過高的問題，亦有議員指工程界有時出現「一時飽死、一時餓死」，希望政府協助工程有序落實。

議員洪雯指部分工程項目的顧問費用過高，動輒需要數百萬港元，質疑與同類型經濟體相比，香港的顧問費屬於甚麼水平。當局指顧問公司的職能很重要，政府需要他們協助評估及設計，而顧問公司的費用，大多時佔項目的費用為3%至5%。當局又指香港顧問公司所收的費用，其實還有上調的空間，「係一個好值得比嘅費用」，並舉例政府曾發現工程有優化空間，額外給顧問公司100萬港元的費用作研究，最後整個項目節省了1億港元。

過往立法會出現「拉布」及「攬炒」的情況，工程界議盧偉國指基本工程儲備基金成為反對派「搞嘅一次機會」，他亦曾收過部分小型工程公司「喊苦喊忽」，指摘「拉布」令撥款不能通過，而現時的審議很認真，亦配合民生所需，他最關注相關撥款的時間表。當局回應指計劃在下月提交上工務小組獲委員考慮，並在明年3月希望獲財務委員會通過。

另一議員陳家珮關注工程所創造的職位數據，又指工程界有時出現「一時飽死、一時餓死」情況，希望當局花心思確保工程有序推行。當局回應指會創造2萬個職位，亦指社會有大量工程需求，包括房屋等。政府早前亦已向建造業議會提供10億港元，以培訓2.7萬個工人。