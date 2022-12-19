環保署推中央環境數據庫　環評時間有望縮至18個月

環境及生態局上周一(12日)就《環境影響評估條例》程序提出4項改善措施，包括今日(19日)推出的中央環境數據庫。環境保護署表示，由其開發的中央數據庫採用地理訊息資訊及繪圖系統平台，當中包括環評報告中與各種環境和生態相關的基線調查數據，有助把環評程序所需的時間由原來的36至48個月，縮短一半至18至24個月。副署長徐浩光指，不會減少現行法定的公眾諮詢期及審批程序時間。

徐預計，沙田T4號主幹路優化方案環評所需時間可由原來34個月，縮減一半至約17個月便完成，而離島污水收集系統工程第2期的南大嶼山污水收集系統工程的環評，預計所需時間可由原來39個月，縮減24個月至15個月完成。環保署指，中央數據庫亦可助項目倡議人及早了解潛在環境限制，初步的環境分析及噪音模擬協助研究對環境影響最小及最有利的設計方案。

中央數據庫只會顯示有關物種的大致位置，不會顯示絕對準確位置，環保署解釋道，為防部分稀有和受保護的物種被捕捉。四大優化建議中提到善用直接申請環境許可證的途徑，徐浩光認為，若「污水再造的處理及應用方案」等項目採用直接申請途徑，可把法定環評程序所需時間由7.5個月縮減至2.5個月。