近4年首次通宵行駛　港鐵平安夜及除夕夜加強服務

受修例風波及新冠疫情影響，港鐵在近4年的喜慶節日下沒有提供通宵服務。隨着港府逐步放寬及調整疫情措施，港鐵今日(19日)宣布，將於今年的平安夜(12月24日)及除夕夜(12月31日)通宵服務，方便市民外出歡度佳節。同時，所有本地鐵路綫(機場快綫及迪士尼綫除外)，亦將於本周四(22日)的冬至當日下午開始加強服務。

港鐵表示，隨着政府進一步放寬疫情防控措施，港鐵所有本地鐵路綫(機場快綫及迪士尼綫除外)，以及輕鐵7條路線(505, 507, 610, 614P, 615P, 706, 751) 將於平安夜及除夕夜通宵行駛。港島綫、荃灣綫、觀塘綫及東鐵綫，將於平安夜及除夕夜晚上8時起加強服務，而港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。

冬至當日下午3時至5時，港島、荃灣綫維持2.1分鐘、2分鐘一班車，觀塘綫調景嶺至何文田、何文田至黃埔分別2.3及4.6分鐘一班。將軍澳綫北角至將軍澳、北角至寶琳、北角至康城維持2.2分鐘、2.5或4分鐘、6.7分鐘一班；東鐵綫金鐘至上水維持4至8分鐘，南港島綫則3.3分鐘一班。屯馬綫方面，當日下午3時半至4時50分維持3.5分鐘一班車；東涌綫則在下午4時至5時加強服務，香港至青衣及香港至東涌，分別3至5分鐘及4至8分鐘一班車。

港鐵又提醒，由於金屬或可浮起的LED氣球有潛在危險，可能會影響鐵路運作及乘客安全，呼籲市民大眾在慶祝節日時，切勿攜帶這些氣球進入港鐵範圍。港鐵又特別為列車及車站披上聖誕裝飾，並推出機場快綫聖誕新年乘車優惠，為乘客的旅程增添節日氣氛。離港外遊的乘客可在聖誕新年推廣期間，享受機場快綫的八達通乘車優惠，小童可享有免費，而65歲或以上的長者則可享半價乘搭機場快綫。