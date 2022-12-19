團體請願促警引用國安法　要求Google移除反修例歌

最近香港代表參與的國際賽事中，接連出現播錯國歌的情況，由原來的《義勇軍進行曲》，播錯2019年反修例歌曲，引起軒然大波，港府要求Google將《義勇軍進行曲》置頂卻遭拒絕。有團體今(19日)到灣仔警察總部請願，強烈譴責Google縱容發布涉觸犯《港區國安法》的港獨歌曲，促請警方國安處處長盡快引用國安法，要求Google盡快移除相關歌曲，又指若Google拒絕遵從，一定要盡快檢控。

團體「保衛香港運動」於早上10時許，一行8人在警總外舉辦及參與 「快檢控谷歌縱容獨歌」集會。團體發言人指，強烈譴責Google縱容相關反修例歌曲繼續在YouTube上公開發布，惡意煽動港獨，據國安法第43條規定，如警務處處長有合理理由懷疑在電子平台上發布的電子訊息相當可能構成危害國家安全罪行或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生，可在保安局局長批准下，授權指定的警務處人員要求有關發布人士、平台服務商、主機服務商及/或網絡服務商移除危害國家安全的訊息；若有關的訊息發布人未即時合作，而有關資訊會繼續在網上嚴重影響公眾，警務人員可向裁判官申請手令檢取有關電子器材，並作出行動盡快移除該訊息。

發言人續指，刪除「港獨」資訊、維護國歌尊嚴，是一個嚴肅的問題，而且有明確的法律規管，Google即使是科網巨企，亦不能「無王管」，呼籲警方國安處必須採取必要的法律手段，糾正谷歌拖延處理「港獨」資訊的傲慢和錯誤，切實維護國家尊嚴和安全。