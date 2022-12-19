疑過敏出現紅腫　天瑜轉瑪麗治療　聖誕料留院度過

2018年因罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故，致成「植物人」的7歲女童周天瑜，早前病況疑有好轉，其爸爸亦表示希望再接女兒回家共渡聖誕，惟計劃再現變數。天瑜爸爸今日(19日)在社交平台更新近況，指天瑜上周因臉部出現原因不明的紅腫，懷疑是皮膚過敏，獲安排送至瑪麗醫院的新生兒深切治療部(NICU)接受治療，雖然天瑜現時情況已有好轉，但估計今年的聖誕節，天瑜也只能在醫院度過。

天瑜爸爸在網上發布影片交代天瑜的情況，指在上周二(13日)晚上，醫院發現天瑜右邊臉部出現紅腫，懷疑是皮膚過敏。醫生注射抗生素後，但過了3天情況都沒有改善，同時天瑜的左邊臉亦開始出現紅腫。至上周六(17日)，醫生為安全起見，將天瑜送至瑪麗醫院NICU作詳細檢查和監察，所幸經電腦素描和多個不同部門的醫生檢查後，發現只是一些軟組織的發炎，沒有含膿的情況。

天瑜爸爸又指，曾有護士表示天瑜開始出現紅腫的當天，看到天瑜右臉上有類似被蚊叮的痕迹，懷疑是蚊叮的傷口被細菌感染，引發起發炎和紅腫，只能注射抗生素治療。不過，受多次注射影響，天瑜雙手亦出現水腫，爸爸在觀察其雙手時，看到她手背上布滿多個針孔傷口。醫生表示，在天瑜的手背和腳背上已找不到適合的血管給她作注射，所以只能在大腿上再找血管開一個導管作注射之用。據天瑜爸爸上載的短片及相片可見，天瑜雙手手背出現多個針口及瘀青，令人心痛。

但令人擔心的是，天瑜之後左右兩邊耳朵都出現紅腫，眼皮更已腫到睜不開眼，且右邊臉明顯比較嚴重。直至今日，天瑜爸爸表示女兒的臉上已經開始消腫，其眼睛已經可以睜開，「人也比較精神，會給我反應」。醫生預計抗生素療程需要2周，所以估計天瑜聖誕節只能在醫院度過。但爸爸感到慶幸的是，醫生表示天瑜的情況已經慢慢在好轉，驗血後也發現各種指數在慢慢回復正常。