不良營商手法整體舉報按年跌12%　旅遊裝修業舉報上升

不論是實體還是網上商店，總會有不良奸商及騙徒違反《商品說明條例》。單計今年1至11月，海關收到涉及不良營商手法的整體舉報有5,611宗，較去年同期的6,370宗，減少12%；其中有關貨品舉報有3,718宗，有關服務舉報有1,893宗，分別按年跌8%及19%。雖數字有所減少，但以行業劃分，旅遊業及裝修業的舉報分別升38%及17%。

以行業劃分，旅遊業今年首11個月接205宗舉報，主要涉及旅遊會籍、訂購酒店住宿、機票及旅行社服務；裝修業收到177宗舉報，主要涉及裝修設計用料、工程項目收費及承辦商的相關資格等。在海關加強執法下，部分行業舉報數字見平穩，甚至下跌，例如健身業收175宗舉報，其中涉及具威嚇性營業行為，由2019年的482宗，大減至今年僅19宗。美容業的舉報數字則與去年同期相若。版權及商標調查科不良營商手法調查課監督蔣依莉表示，整體舉報數字下跌與疫情有關，疫情期間多個指定處所一度關閉，如健身中心及美容院等，市民消費減少，相關舉報投訴亦相應下降。

商品說明調查科總貿易管制主任雷毅權提到，海關就貨品類舉報進行多次行動，他舉出一宗於本月6日判刑的案件，該名不良賣家在網上出售「有牌子」口罩，多名買家付款後，雖收到貨品，但牌子及數量與訂購的不符，有買家訂購100個口罩，離譜地只收到一個，經調查後，海關拘捕並檢控該賣家，賣家被判處120小時社會服務令。 負責調查該案的商品說明組高級調查主任張文斌接着說，事件涉及多名受害者，其中一人為年僅14歲的中學生，該學生在社交平台Instagram接觸到賣家，花費360元零用錢買入4盒共200個口罩，讓家人使用，惜最終只收到一盒30個「雜牌」口罩。他續稱，網上騙徒善於隱藏身份，以無實名登記的電話作聯絡，速遞亦填寫假寄件人資料，故要偵破該類案件不容易。