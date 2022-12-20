早前靈車行駛跌出棺材險釀禍

道路安全首重駕駛意識及態度，倘司機開車時不專注，甚或未有穩固車上物件都可釀成交通意外。例如早前有靈車在行駛時車尾門未有關好，一副棺材跌出路面，後方車輛差點收掣不及迎頭撞上。根據道路安全議會數據，去年本港共發生125宗涉及有物體或動物擋路的交通意外，並有4輛涉及交通意外的車輛有載物不穩固的情況。

疫情下人人戴口罩，曾有市民駕車時試過迎來前方司機丟出來的口罩，幫「愛車」擋風玻璃戴口罩，險些釀成車禍。口罩「細細件」可能影響較輕，但今年年初將軍澳發生靈車行駛時跌棺材事件，既對先人遺體大不敬，後面車輛若反應不及，分分鐘對棺材內先人造成「二次傷害」。

惟若論駕駛態度，去年中一宗七人私家車與的士爭路事件，令後面正高速行駛的泥頭車急煞車，的士全車車身泥漿，七人車後擋風玻璃更盡碎，泥頭湧入車廂內。兩位司機一時「鬥氣」，不單止得不償失，甚至影響要封路清理，對其他路面使用者造成更大不便。

道路安全議會成員李耀培指出，上述部分情況都屬不專注駕駛，而根據議會年報去年因不專注駕駛而導致意外的情況，亦按年上升兩成半。他又指，不論司機或是乘客亂丟垃圾出車外都對其他道路使用者造成極大危險。對於現時較多的不專注駕駛情況，他建議當局除了加強執法，亦應重視駕駛者教育，提醒大家注意交通黑點，專注駕駛才能減少意外發生。