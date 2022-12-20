去年藥駕被捕人數飆5.7倍

除了違泊隨時釀成車禍，毒駕及藥駕亦是馬路炸彈。警方數據顯示，去年涉嫌毒駕及藥駕的被捕人數暴增5.7倍，今年首9個月已錄得48人被捕。毒品及藥物影響判斷力，相關司機駕駛「迷幻飛車」隨時撞傷無辜途人，更甚有毒駕司機為逃避追捕而將吸毒工具拋出車外，影響路上其他車輛。學者認為現行打擊毒駕及藥駕的法例過時，規管的毒品種類不單止未有緊貼潮流，罰則亦過輕，政府應檢討加強阻嚇。

警方早前拘捕一名「迷幻司機」，疑犯當日駛經荃灣時，察覺前方有警方路障截查，便將一包可疑物品拋出車外，惟過程被後車一名休班男警目睹。隨後執勤警方發現涉事司機神色有異，即場測試發現曾吸食毒品，而從地上檢獲的可疑物品則為用於吸食冰毒用的「冰壺」，並證實曾經使用。

香港大學醫學院臨床醫學學院急症醫學系臨床實務副教授林沛堅指，目前本港最常見的吸毒種類是冰毒、可卡因和大麻，而且毒駕情況仍然普遍。現行毒駕相關法例中，大麻、冰毒及可卡因雖已被規管，但由大麻植物提取的「大麻二酚（CBD）」則繼續「無王管」，需待當局明年2月完成修例才被禁止。「大麻二酚」近年盛行，商家將其推廣成有助改善人類和寵物健康的天然草本物質，除用作保健食品外，更添加至零食、飲品、化妝品和個人護理用品等方面。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則批評，毒駕及藥駕相關的罰則多年來無更新，並沒有與時並進，認為應實施更嚴厲的罰則，促請當局盡快作出檢討。