東方日報A1：馬路炸彈湧現　政府視而不見

規劃失當，馬路炸彈湧現，政府視而不見。本港泊車位嚴重短缺，多個大型拖架違泊於繁忙公路路肩，加上毒駕及酒駕案件不斷，埋下馬路炸彈引爆交通意外。本報接獲市民報料，指天水圍天影路部分路段長期路旁違泊大量重型車輛，遮擋司機視線，危及駕駛安全。本報記者到場直擊，發現違泊車輛以貨櫃車為主，高峰期高達50輛車違泊，當中更有司機「金蟬脫殼」，駛走拖頭只留下拖架及貨櫃以逃避票控，現時就有約10個拖架。運輸署指，相關路段過去一年有12宗交通意外，有人受傷。法律界人士表示，違泊拖架在路肩只會令司機得不償失，警方不但可拖走貨櫃，亦可控以對公眾人士造成阻礙，最高可判囚3個月。

「揸車經過見到好多貨櫃車泊咗喺度，甚至有啲公司擺啲拖架喺度當免費車場！」鄧先生向本報反映天水圍天影路違泊情況嚴重，更懷疑有公司疑因節省停車場費，索性將拖架放在路肩，恃着沒有行車證而規避警方票控，認為大量車輛違泊會遮擋駕駛人士視線而構成危險。

記者早前到場視察，發現該條行車時速限制為70公里的公路，往元朗方向的一段約2.5公里長的路段，路肩泊滿大型車輛，主要為貨櫃車，由天華路轉入天影路開始，一直延綿至屏廈路。該段路泊了至少50輛車，當中更有大約10個拖架，部分拖架上更裝有貨櫃。路肩位置有一段斜坡可直接走到單車徑通往天瑞邨方向，記者目擊有疑似司機泊好車後沿着路肩離開，而該位置的草叢充斥大量外賣飯盒、飲品樽甚至建築廢料等垃圾，衞生惡劣。

運輸署資料顯示，由去年11月至今年10月，在天影路發生的交通意外有12宗，共涉及23名輕傷傷者。同期該署收到一宗在天影路違泊的投訴。根據《道路交通（泊車）條例》，任何人如在任何道路上停泊拖車（拖架），除非該拖車是連同及連接上一輛能拖動該拖車的汽車，否則即屬犯罪，可處罰款2,000元。警方表示，今年10月已就天影路一帶的違例停泊，發出超過300張定額罰款告票。

陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉估計，貨櫃車違泊在路肩原因眾多，主因是商用車停泊位一向短缺，一輛商用車只獲配0.6個車位，加上中港貨運在防疫措施下困難重重，港府又收回棕地發展，本港過去一年就減少100萬呎泊車土地，令不少車主無處可泊，或令有人鋌而走險違泊路肩。他指，司機遺下拖架及貨櫃並非為節省泊車費，因為租一個貨櫃車泊位，無論有沒有貨架的價錢都不變，估計是與公司車輛的流轉有關，一間公司擁有6輛拖頭及10個拖架，以往可以靈活流轉，甚至中港來回不間斷，將拖架停放在指定停車場即可，如今停車場減少，連臨時擺放拖架的空間亦缺乏，司機為了餬口，迫不得已將並不急於交收的拖架擱下，先行運走趕急的貨櫃，造成如今局面。

執業大律師陸偉雄表示，相關司機若以為僅遺下拖架或貨櫃便可規避票控實屬「捉蟲」，因為違例泊車只會被定額罰款320元，而遺下車架隨時可被警方以《簡易程序治罪條例》第4A條控告，該例列明任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者即可入罪，最高罰款為5,000元及監禁3個月，他勸勉司機切勿以身試法。

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