取消「黃碼」港人爭相外遊　聖誕日本團最搶手　團費升30%

聖誕節及農曆新年將至，港人因為新冠疫情困港3年後，趁港府日前取消「黃碼」，紛紛蜂擁預訂外遊行程。多間旅行社於聖誕檔期的旅行團均爆滿，業界指出團數量已經回復至疫情前30%至一半的水平，生意較預期佳，最多人揀去日本。新春的行程亦正被搶購，旅費一般較以往貴約30%，業界因機位緊張而未能加團加位，呼籲打算外遊的人盡早報名。

旅遊業議會取得多間旅社12月旅行團資料，粗略估算整月有逾600個旅行團出發，70%目的地為亞洲地區，最多仍為日本。歐洲、中東國家的長線團於「請3日、放10日」長假期的效應下，亦有不少捧場客。縱橫遊常務董事袁振寧表示，90%報團客人均前往日本各地，雖團數、客量只達3年前的一半，但由於客人「餓了很久」，更願意選購高質素行程，並非一味報平價掃貨團；但礙於機位限制，難再加團，向隅客人只能改報新春團。東瀛遊執行董事禤國全亦說，港人未等港府取消「黃碼」已報團，預計新春期間團數會較聖誕團增20團，因此已安排34班包機。金怡假期首席營運總監陳曉楠更指，部分客人已計劃明年2至3月傳統淡季才出遊，他呼籲過年時想外遊的人要盡快決定，方便旅行社協助預留機位，否則價錢將倍增，甚至無位出發。

本報記者另檢視於今年12月至明年1月出發的旅行團資料，若打算到北海道滑雪，6日索價至少約1萬港元，東京則約9,000至15,000港元，而以往團費相宜的南韓，5日連滑雪亦需花近5,999至10,499港元。旅議會總幹事楊淑芬說，因機票需求增、但航空公司人手短缺，未能加機，供平應求下搶高票價，致旅費平均較2019年貴30%至40%。袁振寧坦言加價是「身不由己」，只轉嫁成本，沒有多賺錢。禤國全亦說，日本酒店面對「無人執房」之困，使酒店加價，致日本團貴上加貴。