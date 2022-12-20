擬放寬飲宴人數上限　港府赴京述職將反映通關事宜

港府今早(20日)表示，將放寬飲宴人數上限等防疫措施，詳情將稍後公布。本港醫療體系正面對壓力，有關當局雖有做措施控制，但仍存在壓力，非常關注醫療體系問題，確保醫療體系可以負荷和一老一幼受保障，特別是兒童疫苗接種率相當低，期望保障他們。港府亦重申要「有序」放寬，並以單車節為例，反映放寬後經濟充滿活力。

另外，行政長官明日(21日)下午將出發前往北京述職，至本周六(24日)下午返港，向中央報告香港經濟狀況、政治環境以及控制疫情的狀況。行政長官辦公室主任葉文娟和行政長官私人秘書杜潔麗將會隨行。行政長官離港期間，將由政務司司長陳國基署理行政長官職務。港府又指明白市民關心與內地通關，承諾會與中央反映，亦相信中央理解，已不斷與內地商討，若然能協助通關，港府會做盡一切配合措施。至於行程方面，將交由中央安排，港府指有消息會向市民公布。

至於中大就國安法案件釋法事宜，港府指已向中央提請釋法要求，又留意到提請後中央3個駐港部門均表示支持，港澳辦亦發新聞稿支持，惟有關行動要按內地法律法規去進行，指會期待中央盡快決定，讓香港能清晰理解結果。