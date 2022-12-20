私隱署視察環聯個人資料系統　倡訂香港公司內部政策

隨着時代變遷，數碼資訊科技急速發展，加上環聯資訊有限公司的服務被廣泛地使用，社會對環聯的個人信貸資料庫的保安期望大大提升。在這情況下，個人資料私隱專員鍾麗玲遂依據《個人資料（私隱）條例》第36條的權力，對環聯進行視察，審視其個人資料系統。私隱專員公署今(20日)就環聯的個人資料系統發表視察報告。

視察結果顯示，環聯在視察期間的個人信貸資料庫載有超過560萬名消費者的個人資料及信貸紀錄。整體來說，環聯重視保障其持有的個人資料，採取了良好的行事常規，其個人信貸資料系統的保安措施符合國際標準。私隱專員亦樂見環聯已接納公署的意見，建立個人資料私隱管理系統並委任專責人員作為保障資料主任，有系統地建立一套遵從《私隱條例》規定的制度，以收集、持有、處理及使用個人資料。私隱專員認為環聯在保障其持有的個人資料方面，符合《私隱條例》中附表1的保障資料第4原則有關個人資料的保安的要求。

雖然如此，私隱專員建議環聯就其全球政策制訂適用於香港公司的內部政策及標準、更具體地訂明保障資料主任的職責及角色、就內部系統日誌紀錄的管理方式訂定統一標準、修訂處理信貸提供者的懷疑異常查閱情況的政策，並定期對資料處理者處理個人資料的做法進行適時的檢視。視察期間，環聯因應私隱專員公署的建議推行免費「信貸提示服務」，當訂閱「信貸提示服務」人士的信貸報告出現重要變動，環聯會透過電郵通知該人士，讓該人士知悉其信貸報告的變動。此外，環聯亦因應私隱專員的建議推出一項服務，讓被「起底」或懷疑被「起底」的人士，可在其信貸報告中加入備註，讓使用環聯個人信貸資料服務的信貸提供者查閱該名人士的信貸報告時得悉此事，在審核該人士的信貸申請時可作參考。