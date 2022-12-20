洪門宴風波疑提供虛假資料　茶行太子女因病無出庭押後審前覆核

城中一班名人及多名官員，今年1月於灣仔灣景中心一餐廳參加全國人大代表洪為民的生日派對，事後因有人染上新冠肺炎而令事件曝光，更揭發部分賓客違反口罩令和並無使用「安心出行」。有份出席這場「洪門宴」的榮源茶行太子女王詩雅事後確診，她涉嫌向衞生署職員提供虛假資料，被控8項傳票控罪。她早前表明不認罪，案件押後至今（20日）在九龍城法院作審前覆核。王詩雅因病沒有出庭，裁判官考慮到控辯雙方仍未處理好同意事實，亦未確定需傳召的證人，故再押後至2023年2月22日作第2次審前覆核。

37歲被告王詩雅，被控8項傳票控罪，包括1項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求，以及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料，即拒絕提供她於2021年12月15日至30日的出行記錄；以及謊稱她在2022年1月4日至7日的行蹤。辯方早前透露，將依賴「新冠肺炎專家」去證明新冠肺炎會影響記憶力等的後遺症。

被告的代表律師今指，被告因發燒及身體不適，故今日沒有到庭應訊。控方表示，會依賴7名衞生署人員作證，辯方則指，由於現時有不少冒認衞生署人員的個案，故希望能傳召相關政府官員，講解當局是根據甚麼程序及守則，去讓當事人知道誰是真正獲衞生署授權的人員，至於官員身份方面，則希望控方能提供協助。另外辯方指，若控方同意將世衞等刊登有關新冠的醫學報告納入同意案情，或毋須傳召醫學專家上庭。最後，辯方透露，審訊時被告會由前個人資料私隱專員、大律師黃繼兒代表。裁判官聽罷雙方陳詞後，認為現階段未適合排審期，故押後至2023年2月22日再作第2次審前覆核。

案件編號：KCS 17695-17702/2022