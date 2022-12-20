坪輋村屋男女燒炭赴死　友人揭發惜已太遲

今晨(20日)11時23分，警方接獲一名男子報案，指一對男女友人懷疑在坪輋老圍村寓所內燒炭。消防及救援人員破門而入，惟經檢驗後證實屋內男女俱已死亡。警方正封鎖現場調查，並在死者身旁發現一盆燒過的炭，二人身份及尋短原因有待確定。

本港接連發生懷疑自殺協定案，本月15日，元朗田心村一名姓沈(48歲)女子疑因投資失利，加上感情受挫，與年邁父母一同於村屋寓所燒炭赴死。及至昨晨(19日)10時許，一名姓鄺(62歲)女子疑因照顧姓吳(66歲)癌末丈夫心力交猝，與其於南灣道近淺水灣泳灘對開，在私家車內服藥尋短，其中吳男送院搶救後不治，鄺婦亦昏迷命危。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

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醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626