取締劏房無時間表　政府建過渡屋安置了事　議員轟為做而做

政府早前推出過渡性房屋，讓居住不適切房屋的基層可搬至較好環境居住。

本港房屋供不應求，許多基層家庭仍被迫居住在劏房之中。為解決問題，政府近年推出過渡性房屋計劃，讓居住不適切房屋的基層可以搬至較好的環境輪候公屋，立法會改善基層住戶居住環境事宜小組委員會今日(20日)舉行會議，討論有關過渡性房屋的問題。有議員批評政府近年推出許多過渡性房屋，但就「忘記咗初心！為做而做！」，認為政府沒有時間表取締及規管劏房；亦有多名議員建議設置一站式中央申請過渡性房屋平台，以便利眾多劏房戶申請，惟政府未有正面回應，令議員質疑「係有咩困難？定係你哋(政府)唔想做？」。

過渡性房屋目前已有5,541個單位已投入服務。議員陳學鋒認為局方推出過渡性房屋是好，但狠批局方是「忘記咗初心！為做而做！」，因為推出過渡屋的其中一個目標是為規管及取締劏房，令基層市民毋須再居住各種不適切環境，惟局方至今未有相關時間表或路線圖，直斥局方建過渡屋只屬替代，是「治標不治本」，促政府需盡快交代指標何時可取締劏房。

會上亦有多名議員建議設置一站式中央申請過渡屋平台，批評現時房屋局設置的過渡屋網頁過於複雜，亦未有協助劏房戶或營運過渡屋的團體了解及篩查申請，稱「住劏房平時都已經有好多困難啦，唔會得閒撳入去你條Link(網頁連結)呀！」。不過，房屋局未有正面回應議員建議，僅稱有透過劏房社工隊等協助宣傳，令議員不禁直言「不能接受局方回答」，質疑「係有咩困難？定係你哋(政府)唔想做？」。

議員梁文廣則表示希望可以在過渡屋提供更多配套設備，例如便利店、茶餐廳或髮型屋等，除方便居民外，更可為過渡屋居民提供就業機會，訓練一技之長。而議員盧偉國則建議將眾多用組裝合成建築法建造的檢疫設施改建成為過渡屋，惟房屋局稱暫未有相關計劃。