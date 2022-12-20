疫下網課致學童視力漸趨惡化　3成學童患近視　每年加深80度

香港為全球近視發病率最高的地區之一，中大一項調查發現，新冠疫情期間香港學童各種視力問題有更惡化趨勢。是次調查在去年6月疫情高峰期進行，不少學校須進行網上教學，有關調查以問卷形式訪問了本港逾1.7萬名學童(針對小三、小六及中三學生)、家長及老師，以了解他們對學童視力及保養眼晴的情況。

調查結果發現，分別有30%小三、34%小六及66%中三學生需配戴眼鏡，其中約有一半受訪家長表示，在疫情期間子女的視力有漸趨惡化情況；而調查亦及發現，大部分家長及教師未有採取補救措施，均有機會令學童視力問題惡化。

中大醫學院眼科及視覺科學系副教授任卓昇引申去年中大另一項眼科研究，當時發現疫情中有3成學童出現近視及加深情況，亦出現由疫情前每年平均加深40度，倍升至疫情期間的加深80度；中大續指，而是次短短8個月的調查期中，逾半家長指學童視力有更趨惡化，情況值的關注。

中大提醒，家長及教師須留意學童視力情況，由於深近視，患者的眼球過長會易產生其他併發症，如眼睛脈絡膜變薄、視網膜色素上皮變弱等，亦會有機會導致青光眼、視網膜脫落等致盲併發症；建議家長應藉放寬社交距離措離，須改變子女的生活習慣，如增加戶外活動情況，重新養成良好生活習慣。