「港車北上」計劃實施在望　明年首季公布細節

為方便港人揸車往返內地，國務院上月批准「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」（「港車北上」計劃）下，合資格香港私家車的海關免擔保政策。港府今日（20日）表示，正與廣東省政府商定政策的實施安排細節。根據粵港兩地疫情防控要求等因素，爭取於明年首季公布詳細，並於年內實施。

運輸及物流局表示，「港車北上」計劃已邁向落地階段，並因應疫情而計劃於明年實施，其準備工作已大致完成。港府與廣東省政府及內地相關部門已敲定實施「港車北上」計劃的基本安排，當中包括申請人、車輛及司機資格、逗留時間、保險要求、車輛查驗及申請程序和手續等。港府會繼續與廣東省政府緊密聯繫，以確定具體的實施時間，目標是盡快實施，便利香港市民以自駕方式經大橋北上，以推進粵港澳大灣區互聯互通。

國務院早前公布「港車北上」計劃下合資格香港私家車的海關免擔保政策，有關政策可讓參與「港車北上」計劃的香港私家車無須向內地海關繳付關稅或辦理擔保安排，簡化了有關的申請程序和降低手續費用。