調查指婦女整體生活滿意度下滑　工作及環境最低僅4.74分

疫下婦女壓力大增，有組織今日（20日）公布全港婦女生活滿意指數調查2022，發現受訪婦女整體生活滿意度以10分為最高分下，僅得5.09分，比起2020年5.86更為低。有議員表示整體婦女對生活滿意度低，要求政府為婦女自強基金增加撥款，並釋放婦女勞動力。

組織港區婦聯代表聯誼會今年9月上旬訪問1081名婦女，其中10項領域指標中，8項滿意指標都降低，最高為社交生活與人際關係，有5.72分。相反工作及其環境僅得4.74分、社會和諧和道德水平得4.76分、健康狀況有4.87分，以及4.97分的感情及婚姻生活。而社會一直關注的居住環境有4.91 分，其中未受教育及僅有學前教育的受訪者給予2.64分。

議員陳曼琪認為可從個人家庭及社會3方面，提升婦女生活滿意度，而政府必須加大協助婦女發展及釋放婦女勞動力。就改善工作及其環境，陳曼琪建議企業採取彈性上班時間、兼職聘用崗位，並提供家庭友善工作空間及母乳餵哺室。此外，她亦建議增加本區託兒服務，同時資助及鼓勵婦女創業。不過她指施政報告提出成立婦女自強基金，未來3年由400萬港元增至1000萬港元，她批評相關金額實在太少，應增加相關撥款。

被問及輸入外勞護理員會否衝擊本地婦女就業市場時，陳曼琪指香港面臨人口老化情況，而培訓都要時間，外勞的確最快可以解決問題，但長遠需要培訓本地人才，以及提升樂齡科技及居家安老的裝備。至於議員簡慧敏則支持政府成立婦女自強基金，同時為鼓勵男性對家庭的支援，提倡周末設立He for She Day，例如該日由父親專職照顧小孩等。