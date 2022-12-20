政Whats噏：輸世盃牙骹戰　區議員許立燊剃頭「找數」

世界盃喺前日(18日)落幕，勢估唔到仲有場「外圍賽」！講笑啫，係牙骹戰就真。最終有人要「找數」呀！

話說喺世界盃決賽開波之前，沙田區議員許立燊網上開Live，話突然到沙田區議會主席麥潤培挑機，話許撐法國，唔撐阿根廷，輸咗嘅話要剃頭。麥潤培仲喺Live強調許撐邊隊，自己就會撐另一隊，終於係麥撐阿根廷，許自然就係撐法國喇！講講下，連大埔區議員何偉霖都加入埋，話希望睇許嘅新造型，直情話「想睇你剃頭」。

當時許都掹開件外套，着喺裏面嗰件竟然係阿根廷波衫，唔通佢淆底？跟住幾個人就講下對阿根廷隊有乜睇法。麥話睇過1998年世界盃，唔多識依家啲球員，而許話佢外婆一一家都鍾意阿根廷，嗰時無咁厲害嘅射手。

散咗Band之後，許再喺半夜開Live，佢話嗰時阿根廷領先2：0，仲自言心情有啲激動添！睇嚟佢係驚緊輸波嘞！事關佢已經抓抓兩邊嘅頭髮，：「大家可以懷念我呢把長髮」。跟住轉口風，以為可以挽回劣勢，佢話當然唔可以鬆懈，記得8強戰，阿根廷對荷蘭喺82分鐘追平，所以法國可以追返嘅，然後又話：「唔會走數。那一束長髮！」又話咁夜，聯絡緊邊度剪。可見佢嘅心情七上八落。到咗兩隊射12碼，佢就更加緊，最終阿根廷捧咗世界盃。

事實擺在眼前，之後好多人喺佢Facebook(Fb)留言「追數」，麥潤培更留言話許唔找數，就喺今午許做主席嘅區議會轄下委員會開會時，逼佢即場剃頭，有網友仲要求開Live直播添！

正所謂願賭服輸，許喺朝早已經去咗剃頭，仲喺Fb貼咗張剃頭相，剃咗中間嗰啲頭髮呀！非常怪相！但有網友話佢後生咗二十年喎。見到呢幅相，有啲網友唔收貨，話唔係佢哋想要嗰款喎。