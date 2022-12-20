童樂居員工涉虐童受審　前院長首次出庭作供

香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒案，至今共34名女職員被起訴及提訊。其中1人涉嫌將1個球體掟向男童，被控1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。她不認罪，今天（20日）在九龍城裁判法院受審。童樂居前院長首度在相關案件中出庭，作供期間一度情緒波動，哽咽說不便評論檢討報告對童樂居的批評，反指同事會用自己時間陪伴小朋友，有關評論「抹殺曬所有人嘅努力。」法庭裁定控方表面證供成立，審訊下午繼續。

24歲被告劉露琪，報稱任職幼兒工作員。她被控於2021年12月9日，在「童樂居」內負有管養、看管或照顧兒童責任，故意襲擊一歲男童AJ，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。社署高級社會工作主任黃國豪供稱，由於男童AJ的母親有濫藥情況，不能照顧他，因此獲安排入住童樂居。

童樂居前院長崔惠英今出庭作供，在接受辯方盤問時提到，保護兒童會獨立檢討委員會就事件發表報告指，童樂居的員工普遍粗魯，對兒童缺乏關心，亦有報告指童樂居士氣低落，管理人員對構虐兒行為有誤解。辯方問崔對此有何回應，崔語帶哽咽說：「想我哋點回應？」、「同事如果係咁對待小朋友，我都唔會做咁多年啦。」崔承認，由於幼兒工作員需通宵，故流失率很高。

案件編號：KCCC 1887/2022