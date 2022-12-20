證颱風後空氣存伯克氏菌　理大指本地類鼻疽個案或屬吸入性傳播

奪命類鼻疽肆虐本港，源頭仍不明，今年已累計錄得43宗類鼻疽個案。理工大學聯同港大醫學院在發現多宗類鼻疽個案的深水埗及石硤尾區，進行環境樣本分析，結果證實在颱風後空氣中會帶有存活的類鼻疽伯克氏菌，而所培植出的伯克氏菌經基因組排序及比對後，發現屬一種全新的株菌，定名為ST-1996，並且與九龍西類鼻疽個案的相近。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日(20日)表示，相信是次本港的個案有機會屬吸入性傳播，但不能確定是否唯一導致爆發的傳播途徑，暫時亦未能確定源頭。

團隊於今年颱風木蘭襲港後第5日(8月15日)，在白田邨重建計劃第十期的地盤附近採集空氣樣本，結果培植出類鼻疽伯克氏菌，與九龍西38宗類鼻疽個案的全基因組排序比對過後。蕭傑恒指，序列非常相似，而且前所未見暫時只在香港發現到，是首次發現的菌株，定名為ST-1996，並且與以往個案比對後，ST-1996最早發現於2016年的深水埗區個案，而當時該地盤還未動工，因此該地盤並非最早源頭。

港大公共衞生學院副教授林讚育稱，將九龍西個案菌株與全球其他地區的類鼻疽進行基因組對比後，發現香港有5個單系群，意味香港可能有至少有5個獨立傳播，而ST-1996個案佔最多，又表示ST-1996與其他亞洲地區如馬來西亞等的菌株比較相似，而菌株的生態和傳播性等就有待確認。在深水埗區包括嘉頓山及石硤尾公園所採集的環境樣本，48個泥土樣本中有22.9%驗出類鼻疽菌，而17個污水樣本皆無驗出。在嘉頓山的類鼻疽菌佔泥土細菌種群中的比例3%，石硤尾公園則有0.6%。蕭傑恒根據風向估計，類鼻疽菌有可能由嘉頓山吹落去白田邨，又指本地類鼻疽存在季節性，大多在颱風和暴雨後出現。

根據衞星圖像顯示，從2016年到今年深水埗市區的植被持續減少，逾16萬平方米的植被面積已經消失。蕭引用文獻指出，缺乏植被的土壤較鬆散，亦容易被吹起，當遇上大雨時，類鼻疽菌會從深層的土壤層向地表移動，鬆散的泥土容易氣溶膠化並在颱風期間被強風進一步驅散。他提醒，有長期病患的人於颱風時需要特別小心，不要太快開窗，另外建議當局加強深水埗區的綠化，避免泥土過於鬆散，以減低傳播風險。