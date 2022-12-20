I.T旗下服裝品牌4分店疑欠租　遭業主入稟高院追討逾2485萬元

本地服裝品牌零售商I.T旗下的服裝品牌，分別位於尖沙咀新港中心的4個分店的多個舖位，於昨日(19日)被業主入稟高院指，該4分店自今年初起陸續欠交租金及雜費等，並於同年7月底結業，業主遂入稟追討欠租及租金損失等共逾2,485萬港元，並要求對方支付利息及訟費。

原告是業主Silvercord Limited，並分4份入稟狀控告，其中3份入稟狀的被告均為前稱Double Park Limited的Right Effort Limited，另一份入稟狀的被告則是I.T. Apparels Limited。據入稟狀指原告於2018年中就新港中心低層地下的4個I.T旗下服裝品牌的分店之舖位分別與2名被告簽訂3年租約，分別以10.2萬至38萬港元租出該些舖位，其後又3度延長租約及減租，最終租約期至2023年9月底。

入稟狀續指，直至去5月起，被告陸續就個別分店遲交租金，至今年2月更開始陸續欠租，至同年7月28及29日4店均停止營業。原告遂於今年10月透過律師信要求被告支付欠租但不果，故入稟追討。原告指該4店分別需支付欠租、雜費及原告租金損失等逾595萬、390萬、1,179萬及320萬港元，合共涉及逾2,485萬港元。原告現要求被告支付有關款項，並支付利息及訟費。

案件編號：HCA 1786,1788-90/2022