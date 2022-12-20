無牌骨場賣淫案　官裁偶爾提供性服務　僅無牌經營2罪罪成

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑去年3月光顧無牌按摩院。事後1男3女被控經營賣淫場所及無牌按摩院等罪，4人不認罪，案件早前已進行6天審訊，期間辯方傳召蔡展鵬出庭作供，蔡供稱曾到過事發按摩院4至5次，但從來沒有人向他提出過性服務。4人經審訊後，其中3人今（20日）在東區法院被分别裁定管理及經營無牌按摩院罪罪成，另外涉及賣淫場所的控罪則全部不成立，被罰款8000至20000港元。

案中被告依次為李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。控罪指，元於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；張於2020年11月5日，在上址管理賣淫場所；李及元於2021年3月19日，在上址管理賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。審訊時，辯方曾傳召蔡展鵬出庭作供，蔡供稱他曾到過事發按摩院4至5次，而他從來沒有在該處接受過任何性服務，也沒有人向他提出過，亦沒有任何基礎令他懷疑該處會提供性服務，而他亦不清楚其他顧客所接受的服務。

除張脫罪外，李及元被裁定管理無牌按摩院罪成，同被罰8000港元；胡則裁定經營無牌按摩院罪成，被罰款2萬港元。

案件編號：ESCC 1161/2021