魚市場批發商疑合謀定價　競委會展開搜查

競爭事務委員會今天(20日)上午展開代號為「白鯨」的行動，根據法庭手令搜查了香港仔魚類批發市場內多個處所，包括一艘船隻。該批發市場內有批發商涉嫌從事合謀定價、限制產量及集體杯葛等反競爭行為，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。另外，警方亦聯同入境處到上址進行打擊非法入境者及非法勞工活動，以及協助競委會搜查。由於調查仍在進行當中，競委會現階段不會就相關行動作進一步評論。

競委會早前接獲相關投訴後，深入跟進個案，並於上月27日參與跨部門反罪惡行動，行動中聚焦該批發市場內可能出現合謀定價等反競爭行為的指控，透過問卷方式向超過30間魚類批發商的從業員了解情況，期間並未有行使《條例》所賦予的強制權力。行動後，競委會詳細分析與個案相關的所有資料，並信納個案存在「合理因由懷疑」有違反競爭守則的情況，因此決定將個案提升至調查階段。

競委會今日行使了其強制權力，除持法庭手令搜查處所，亦要求有關各方交出文件和資料，以及出席競委會的聆訊以提供相關資料。競委會再次呼籲，任何漁業從業員或市民如可就個案或有關行為提供資料，請盡快與競委會聯絡。