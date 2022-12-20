政府將製作青年儀表板　推手機APP　惟成效存疑

今屆《施政報告》強調「青年興則香港興」，提出制訂青年發展藍圖，以勾畫整體青年發展工作的願景，藍圖今（20日）正式發表，提出超過160項目具體行動及措施，為全港215萬名12至39歲青年提供協助。

藍圖主要分為探索篇、希望篇、自強篇和建設篇4個篇章，因應青年成長歷程提供不同行動措施。當中包括回增強國民和國家安全教育、民族自豪感，加強生涯規劃；亦回應青年居住需求，推出酒店轉作青年宿舍的資助計劃，以及再度推出港人首次置業項目；民青局亦會加強青年參與公共事務，包括擴大青年委會自薦計劃、也將打造全新的青年網絡，同時會作為發放政府資料的全平台，加強青年對政策了解，並設立一站式青年資訊手機應用程式，發放各項青年發展項目的多元化資訊。

執行方面，藍圖會強化青年發展委員會的跨局、跨界別統籌角色，民青局將推動和協調相關政策局落實藍圖內提出的措施，並會開展定期監察及評估。同時設立青年專員，統籌並聯繫各界，並制定青年儀表板（youth dashboard) 就青年關注的議題搜集資料，數據包括青年教育、就業、創業、住屋、國家觀念、青年精神健康、參與公共事務等，供政策局制定政策時參考，有關數據日後會上載至政府網頁，亦會持續檢視及增潤內容，按需要制定新版本。

不過，藍圖內甚少提及社會運動，被問到當局有否重新考慮政府與青年人的關係，民青局局長麥美娟回應指，這是第一份關於青年藍圖，目標是每個青年人都可以參與，讓青年人知道政府在關注他們，亦希望他們可以有國際視野及有國民身分認同，麥指藍圖會在適合的時候更新，整個藍圖面向所有青年人，希望所有青年人都可以在藍圖內有所得著，而藍圖有包容性和公平性。而反修例風波被捕青年支援，麥美娟指只要青年符合條件都可以參與計劃，希望有公平機會給予青年。

被問到藍圖可不可以說服在囚青年留在香港及吸引海外青年回流，麥美娟指藍圖希望讓青年人看到香港未來發展的機會，提出措施令青年人可以抓緊機會，麥指聽到青年希望就住社區發展給意見，故成立青年自薦計畫中的委員會。

有關開支方面，當局指各個政策都會分別在每個局內進行，因此開支會在該局內支出，額外的措施開支也會有批核，如興建青年宿舍，故很難講藍圖的實際開支，但會確保整個藍圖有足夠資金進行。而青年網站及App開發的價錢預算，麥美娟指「講笑又認真回答」，如果現在設立預算，會影響開發商的價錢，外界會「睇住盤數（開價）」。