婦女殺手乳癌子宮頸癌預防需求迫切　關注組織倡設醫療券資助

政府對婦女政策着墨不多，有工會婦女事務委員會今日(20日)召開記者會，要求政府關注雙職母親的困境和要求完善在職母親的權益，包括設立婦科檢查醫療券，增設社區託兒服務等相關婦女政策保障及福利。其中，乳癌及子宮頸癌是本港女性癌症中排首位及第8位，婦女疾病發病率高，死亡率嚴重。婦女面對婦科癌症及腫瘤問題具有迫切性的預防需要，盼政府能推行婦科檢查醫療券，既可以幫助女性及早預防婦科病，又可緩和在醫療上的開支壓力。

至於育兒方面，現有託兒服務無法應對急劇增加的幼兒數量，受制於幼兒人數上升、託兒所供應不足、家庭成員無暇照顧等因素，使幼兒託管的需求持續增加。委員會又發現社區託兒的需求遠大於供應，因而建議政府應多關注託兒及託管服務名額及人手不足的問題，從服務量上出發，增加託兒所的名額等。而現時政策對在職婦女的保障不足，例如產假薪金只有五分四，是對懷孕婦女不合理的待遇，因生兒育女並不是在職女性的「懲罰」，所以產假絕不應與病假為同一指標。強積金不包括全職家庭主婦，以致全職婦女在年老時，只可以依靠家人供養，故政府應考慮新增政策，以加強全職家庭主婦退休生活保障。

議員郭偉強指，政府政策必須做到以民為本，雙職女性既要照顧家庭，又參與社會的經濟活動，政府理應正視婦女的權益，積極推動家庭友善的政策，加強對婦女支援的力度，我們不願意看到「只講不做」的空頭支票，政府要推動家庭友善政策的落實，如落實「產假薪酬增加至全薪」、「設立產後工作保障期」、「男士有薪侍產假」等政策。政府需關注婦女的退休保障，倡議由丈夫為太太代供強積金，從而為在家女性提供退休最基本保障。另外為提高丈夫為太太供強積金誘因，婦委建議供款人可享有稅務寬減措施。