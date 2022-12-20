11月份綜合消費物價指數按年升1.8%　能源及衣履價格升幅顯著

政府統計處今日(21日)公布今年11月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，11月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.8%，較10月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在11月份的基本通脹率為1.7%。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年11月止3個月的平均每月升幅為0.2%，與截至10月止3個月的相應升幅相同，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在11月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水，上升14.3%、衣履上升5.2%、基本食品上升3.3%、外出用膳及外賣上升3.6%、交通上升1.6%、雜項物品上升0.4%、煙酒上升1.7%和雜項服務上升1.6%。

政府發言人表示，11月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅仍然相對較快，能源相關項目和衣履價格繼續明顯上升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格壓力料會維持顯著，但本地成本壓力大致輕微，總體而言應有助通脹在短期內保持溫和。政府會繼續留意情況。