9月職位空缺飆37%至逾7.4萬　人類保健服務業佔12.5%最渴才

政府統計處今日(20日)發表就業統計及職位空缺數字，今年9月與去年同期比較，統計調查所涵蓋的行業的私營機構總就業人數下跌1.1%，即減少28,600人；職位空缺數目則為74,840個，較去年同期增加37%，即20,280個空缺，其中教育業最缺人，佔整體空缺約11.9%。

統計處稱，就業統計數字方面，今年9月，所有涵蓋行業合共僱用2,686,900人，其中進出口貿易業的就業人數為379,900人，其次是專業及商用服務業(清潔及同類服務業除外)的297,600人、零售業245,200人、金融及保險業232,500人和餐飲服務業的222,000人。與上年同期比較，各選定行業的就業人數的變動不一，就業人數減少的行業主要有住宿服務業，包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位跌9.0%或3 300人；製造業跌5.1%或4 000人；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業則跌3.7%或減4,400人。

職位空缺統計數字上，今年9月74,840個私營機構職位空缺當中，人類保健服務業佔最多達9,380個，佔整體約12.5%；其次是教育業有7,910個空缺，佔約10.6%；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業佔7,520個，佔約10%；金融及保險業佔6,580個，佔約8.8%；而專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）佔6,100個，佔約8.2%。除進出口貿易業外，所有選定行業的職位空缺數目均較上年同期有所增加，主要見於運輸、倉庫、郵政及速遞服務業，增4,940個，升幅達192%、人類保健服務業增4,540個，升幅94%、教育業增2,120個，升幅36%、餐飲服務業增1,160個，升幅26%、藝術、娛樂、康樂及其他服務業增1,060個，升幅39%和金融及保險業增1,050個，升幅19%。