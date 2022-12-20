青年藍圖有關社會復和着墨少　麥美娟：非某事件藍圖

2019年反修例運動中有大批青年被捕，惟政府今日(20日)推出的青年發展藍圖，未有提及社會復和，僅表示會加強協助在囚青少年更生。民青局局長麥美娟回應指，這是第一份關於青年藍圖，目標是每個青年人都可以參與，讓青年人知道政府在關注他們，面向所有青年人，又強調藍圖並非「某事件」的藍圖，並會在適合的時候更新，故若有其他新措施亦可加入，她又形容，在諮詢過程中，發現年輕人是不了解政策工作，希望將不了解減至最少，增加互信。

至於甚麼人士才可能加入政府設立的青年委員會？反修例風波被捕青年以及泛民主派政黨人士又能否加入？麥美娟表示，只要符合一般條件，均可以填表參與，當局會視乎條件，進行面試篩選等，當然一般條件會包括愛國愛港這些基本元素。同樣地，反修例風波被捕青年支援，只要符合條件都可以參與計劃，給予青年公平機會。

被問到不少青年人對政府本身、政府措施及舉辦的活動均感到抗拒，麥美娟坦言，政府推出藍圖並非特效藥，並非要青年人即刻「信晒或鍾意」政府，只是希望他們了解政府工作，而政府需要「浸沉式咁工作」。