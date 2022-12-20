團體批過渡屋僅「止痛作用」　促延長租住年期

過渡性房屋有助輪候公屋人士擺脫劏房，但絕非長久之策。有團體今日(20日)發起請願行動，就立法會改善基層住户居住環境事宜小組委員會開會討論有關過渡性房屋議題表達意見。該團體表示，現時過渡性房屋的政策在處理劏房問題只能作「止痛作用」，惟大部分過渡屋年期過短，建議應延長租住期；同時應安置或支援居住過渡屋而未能上樓的劏房戶；善用市區閒置用地建立過渡屋；以及盡快檢視甲類、乙類「8:2比例」的申請制度等。

關注基層住屋聯席今日到立法會門外進行請願行動。聯席指出，現時大部分的過渡屋的租住期普遍只有兩至3年，未見明顯的政策持續性，又未能配合公屋落成周期，批評即使輪候公屋3年的住戶成功申請入住過渡屋，在租期完結後未獲派公屋機會非常大，最終要再一次回歸不適切住房中。聯席建議，政府應延長租住年期，令更多不適切住戶能真正過渡上樓。

此外，聯席又提出首個過渡屋項目「南昌220」租約於今年11月完結，當中有11戶需搬回私人市場的單位，建議政府提供可行的安置支援，例如搬遷津貼、日後的地區服務等。此外，聯席又稱正動工興建及啟動的過渡項目中，有逾6成的項目在較偏遠和欠缺社區配套的新界地方，故建議政府可善用市區用地興建過渡性房屋，例如工廈，閒置校舍等。