被指審職安健修例慢　盧偉國稱不存在拖　陸頌雄：市民看在眼內

近月工業意外頻生，政府擬提高職業安全及職業健康罰則，最高罰款提高至1000萬港元。立法會相關法案委員會今日(20日)召開第8次會議，最終完成逐條審議階段，政府會盡快提交相關修正案。議員盧偉國在會議上指有傳媒引述錯誤，強調審議過程不存在「拖」的過程，委員會陸頌雄回應指整個審議進度，市民都是看在眼內。

工程界議員盧偉國強調要以正視聽，因近期有傳媒錯誤引述，或歪曲陸頌雄的發言，即不同意委員會有存在「拖」的情況，強調審議過程非慢速，因此該些報道並不公平，大家對目前發生的意外也痛心疾首。陸頌雄回應指審議進度，市民都是看在眼內，也感謝盧偉國的一番肺腑之言。

至於草案中規定首次在工作地點進行體力處理操作之前，必須對進行該等體力處理操作的僱員的安全及健康所構成的危險，作出初步評估。而一旦沒有進行風險評估有可能導致員工搬運物件時扭傷及拉傷，現時最高罰款額為20萬港元，而政府建議修改的最高罰款額為10萬港元。議員陳紹雄關注評估上的執行性，如何確保有合資格的人士做初步評估。他又指罰則金額建議減少，擔心釋放一個錯誤的訊號。當局回應指初步評估包括是否涉及不良的姿勢，僱員自身的能力等等，如果初步評估已經出現風險，僱主須進行進一步的評估。

相關法案委員會早已召開多次會議，陳紹雄在會議中表示想盡快通過相關修訂，亦不介意加會，而主席陸頌雄指自己都心急，希望修訂盡快通過。勞工及福利局副局長何啟明表示，有信心在農曆新年前完成審議修例草案。而何在會後指工傷一宗都嫌多，下一步就是政府會盡快提交相關修正案，希望透過法例的改善，令整個業界的生態改變，提高安全意識。