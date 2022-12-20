國際展覽品牌流失　議員關注如何招攬參展商回港

為協助會展業復甦，政府將於2023年7月1日起向展覽業推出14億港元的資助計劃， 提供財政誘因，吸引展覽持續在港舉行。有議員今日(20日)在立法會一個委員會上關注政府會否針對流失的國際展覽品牌做一些工作，招攬他們回港。政府回應指，聽到有展商表示希望回港，對吸引外港展商回流有信心。

在立法會工商及創新科技事務委員會上，不少議員支持相關資助計劃，但議員洪雯指過去香港失去多個國際展覽品牌，包括珠寶展覽、皮革展覽 法國餐酒展覽等，部分流至曼谷、新加坡和杜拜，問及政府會否招攬該等流失展覽品牌回港。商務及經濟發展局丘應樺稱，留意到有展商前往新加坡和杜拜，政府會主打邀請他們回港，又透露聽到有展商表示希望回港，因為在外地展出後發現與香港舉行展覽的感覺不一，特別是商機。為吸引他們回港，政府會向他們提供14億資助 ，當局評估認為成功機會大。

另一議員周文港關注政府會否因應撥款使用情況，在撥款準則作微調，擴大參展商資助範圍和上限，例如擴至會展和亞博以外的展覽場地。丘指政府希望針對國際展覽來港，而一般而言亞博和會展是兩個常用的展覽中心，所以當局會比較着重，亦會投放資源在有關會議廳。