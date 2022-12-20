交諮會同意三隧調整收費　冀評估流量後敲定不同時段收費細節

政府擬明年8月起調整三條過海隧道的私家車收費，其中西區海底隧道擬由75港元減至60港元；紅磡海底隧道、東區海底隧道劃一收費30港元；並翌年檢視車流量後再適時實施「不同時段不同收費」。交通諮詢委員會主席張仁良歡迎當局採用「兩步走」的策略，又認為先收窄三隧收費差距，有助減少繞路所引致的交通擠塞問題，同時保持整體過海交通量與現時相若。

張仁良指，政府因應諮詢所得意見及交通流量仍未穩定，理解分階段調整隧道收費的必要性。他期望政府明年8月收回西隧後，可在1年內收集最新交通數據，全面評估整體過海交通情況後，敲定「不同時段不同收費」方案的細節。

另外，政府正就《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》進行公眾諮詢，諮詢為期至明年3月底。就當局建議興建「三隧三橋」，包括洪水橋往來前海的港深西部鐵路、中鐵線、將軍澳線南延線、北都公路、沙田繞道及將軍澳油塘隧道，交諮會表示歡迎，認為能滿足長遠的運輸需求及完善運輸網絡，並期望政府在明年第4季公布香港未來主要運輸基建發展藍圖。