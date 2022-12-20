多18地點納強檢 何文田帝庭園1、2、3及6座上榜
2022年12月20日 19:06
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【病毒入侵】多18地點納強檢，包括屯門卓爾居1座、何文田帝庭園1、2及3座等。
再增18個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該18個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。
污水驗出病毒的地點如下：
1.秀茂坪曉麗苑曉和閣
2.何文田愛民邨衛民樓
3.何文田帝庭園1、2及3座
涉及多宗病例的地點如下：
1.大圍美松苑康松閣
2.馬鞍山富寶花園3座
3.屯門卓爾居1座
4.牛池灣曉暉花園1座
5.鰂魚涌康景花園E座
6.粉嶺花都廣場5座
7.長沙灣保安道373號豐盛居
8.柴灣杏花邨49座
9.紅磡黃埔花園銀竹苑1座
10.北角書局街28號國賓大廈
11.沙田富豪花園富儷閣
12.牛頭角利基大廈B座
13.何文田帝庭園6座
14.元朗華翠豪園1座
15.香港仔香港仔大道244號海峰華軒
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease