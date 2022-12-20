多18地點納強檢　何文田帝庭園1、2、3及6座上榜

【病毒入侵】多18地點納強檢，包括屯門卓爾居1座、何文田帝庭園1、2及3座等。

再增18個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該18個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.秀茂坪曉麗苑曉和閣

2.何文田愛民邨衛民樓

3.何文田帝庭園1、2及3座

涉及多宗病例的地點如下：

1.大圍美松苑康松閣

2.馬鞍山富寶花園3座

3.屯門卓爾居1座

4.牛池灣曉暉花園1座

5.鰂魚涌康景花園E座

6.粉嶺花都廣場5座

7.長沙灣保安道373號豐盛居

8.柴灣杏花邨49座

9.紅磡黃埔花園銀竹苑1座

10.北角書局街28號國賓大廈

11.沙田富豪花園富儷閣

12.牛頭角利基大廈B座

13.何文田帝庭園6座

14.元朗華翠豪園1座

15.香港仔香港仔大道244號海峰華軒