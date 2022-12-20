多18地點納強檢　何文田帝庭園1、2、3及6座上榜

2022年12月20日 19:06
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    【病毒入侵】多18地點納強檢，包括屯門卓爾居1座、何文田帝庭園1、2及3座等。
    再增18個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該18個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。
    污水驗出病毒的地點如下：
    1.秀茂坪曉麗苑曉和閣
    2.何文田愛民邨衛民樓
    3.何文田帝庭園1、2及3座
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.大圍美松苑康松閣
    2.馬鞍山富寶花園3座
    3.屯門卓爾居1座
    4.牛池灣曉暉花園1座
    5.鰂魚涌康景花園E座
    6.粉嶺花都廣場5座
    7.長沙灣保安道373號豐盛居
    8.柴灣杏花邨49座
    9.紅磡黃埔花園銀竹苑1座
    10.北角書局街28號國賓大廈
    11.沙田富豪花園富儷閣
    12.牛頭角利基大廈B座
    13.何文田帝庭園6座
    14.元朗華翠豪園1座
    15.香港仔香港仔大道244號海峰華軒
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease