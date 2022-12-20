更新遣送政策踢走假難民　保安局指已充分考慮公眾利益

假難民利用免遣返聲請機制拖延留港，港府推行5項措施加強處理，包括持續高效審核免遣返聲請、加快處理聲請相關上訴個案、更新遣送政策、增加羈留名額及加強管理被入境處羈留人士，以及加強針對入境罪行和非法受僱的執法行動。有律師行關注相關情況。保安局書面回覆指，在制定更新的遣送政策時，政府已充分考慮保障公眾利益的需要，包括聲請人在《基本法》和《香港人權法案》下享有的權利，並作出適當的平衡。

律師行早前發聲明，關注多項問題，包括新政策下免遣返聲請人被原訟庭駁回司法覆核許可後，若聲請人離港後上訴得直，如何在司法或行政層面繼續追討；倘上級法院將個案發還酷刑聲請上訴委員會重新考慮，但聲請人已離港，政府如何執行法庭決定。對於將羈留者「違反紀律」的懲罰增至最長28天隔離拘禁，政府如何證明單獨囚禁長達28日的合理性。勵顧懲教所改納為羈留地點，負責管轄部門是否受訓了解羈留者權利。

保安局回應指，在制定更新的遣送政策時，政府已充分考慮保障公眾利益的需要。而相關人士的免遣返聲請已充分和獨立地經過行政機關(即入境處)、獨立運作的上訴機關(即上訴委員會)及司法機關(即高等法院原訟法庭)在「高度公平標準」的原則下，作公平和公正審理，除非法庭另有指令，否則讓入境處在原訟法庭拒絕相關申請後執行遣送行動，是合適的做法。至於隔離拘禁期至最多28天，旨在對被羈留人士收更大阻嚇作用，如相關修例獲立法會通過，相關部門會因應個別情況作合適安排，另表示相關部門會確保在《入境條例》下被羈留人士，在不同設施有大致相若和合理公平的待遇。