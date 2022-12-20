一男快測申報提供假住址今被判感化令 另3人違隔離或檢疫令

衞生署今日(20日)表示，4名人士因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)、《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)或《預防及控制疾病（披露資料)規例》(第599D章)，今於裁判法院被判刑。署方發言人強調，為應對疫情，市民須嚴格遵守相關規定，減低病毒在社區傳播的風險，署方必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

首2宗個案涉及16歲及59歲男子，早前獲發強制檢疫期間，擅自離開其檢疫地點。該名16歲男子於5月30日兩次離開其檢疫地點，被控2項違反第599A章第32(1)及(3)條，今日於東區裁判法院就各項控罪被判處監禁7日，緩刑12個月，其中一控罪的3日監禁刑罰與另一項控罪監禁刑罰分期執行。該名59歲男子則於5月25日離開其檢疫地點，被控違反第599C章第8(1)及(5)條，今日於觀塘裁判法院被判處監禁7日，緩刑12個月，以及罰款5,000港元。

第3宗個案涉及一名26歲男子，他早前確診並獲發隔離令。在隔離期尚未屆滿前，他於5月28日離開其隔離地點。他被控違反第599A章第23(1)、(3)及(5)條，今日於屯門裁判法院被判處監禁7日，緩刑12個月，以及罰款5,000港元。第4宗個案涉及一名26歲男子，他早前對快測確診並於4月15日透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」向衞生主任提供虛假住址。其後，於4月17日的跟進調查中，他向獲授權人員提供虛假或具誤導性資料。他被控2項違反第599D章第3(4)及(5)條，今日於九龍城裁判法院就各項控罪被判處12個月感化令，同期執行。