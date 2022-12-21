檢視古代鳥類腳掌特徵　發現小盜龍生活方式似現代鷹

香港中文大學及國際古生物學家組成的研究團隊，通過比較化石及現代鳥類的足部特徵，包括趾墊、腳部的鱗片、爪及關節，加深了對古代鳥類生活習慣的認識，發現小盜龍是白堊紀鳥類的飛行近親，其生活方式與現代的鷹相似。研究結果已於著名國際科學期刊《自然通訊》發表。研究團隊指現代鳥類的腳掌形狀十分多樣化，反映牠們不同的生活習性，包括棲息位置、涉水、游泳，以及捕獵。研究團隊應用雷射螢光成像技術（Laser-Stimulated Fluorescence，簡稱LSF），檢視一千多件古代鳥類及其近親的化石，並通過趾墊和腳上鱗片的形狀、腳上鉸鏈關節的特徵及爪子的形狀和大小，並以傳統的形態測量學分析爪的形狀及大小，重構古代鳥類的生活方式。

侏羅紀時期的第一批飛禽，例如近鳥龍屬及始祖鳥屬，都擁有比較適合在地面生活的特徵。至白堊紀早期，鳥類開始變得更適應空中的生活模式，出現了像孔子鳥屬這種通才物種（generalist）及Fortunguavis這種有攀爬能力的專才物種（specialist）；也有像會鳥屬這種生活方式比現代鳥類更為複雜及獨特的物種。令人意外的是，這些古代鳥類的近親，一種名為小盜龍屬的馳龍科恐龍，被發現擁有更接近猛禽專有的生活方式。牠們有與鷹很相似的特徵，在古代鳥類中十分罕見。這說明古時有部分非鳥類但具飛行能力的鳥類近親，在生態圈中發揮著與現代猛禽相似的功能。

中大生命科學學院助理教授、論文第一作者文嘉棋博士表示，現代鳥類的足部特徵與牠們的生活習性息息相關。在此基礎上，這個研究完善了研究人員所知道的關於古代鳥類及其飛行近親的生活方式，以及牠們的這種生活方式如何隨着時間的推移而改變。