政Whats噏：梅窩長命斜　村民出入喊苦　葉劉轟部門敷衍

經過20年嘅爭取，葵涌邨居民今年4月終於擺脫百步梯之苦，終於有升降機，老人家唔使再行兩步就要抖下！但梅窩窩田村嘅村民仍然捱緊苦，事關有條「長命斜」，向政府反映咗10幾年，到依家都未獲處理，接到村長投訴嘅議員葉劉淑儀都不禁講句：「實在匪夷所思」，仲講明要還村民一個公道添！

葉劉喺社交平台貼文，話梅窩窩田村居民代表鄧家洪村長多次向佢投訴，話銀礦洞旁大斜路問題一直困擾村民，事關呢條可謂係「長命斜」，係村民往返嘅必經之路，但對於不良於行嘅長者或細路，就行得好吃力，叫苦連天。

見佢仲上載咗幾張相，小朋友坐喺特製嘅車落斜，前面仲有一個大人要倒轉行，控制架車嘅速度，以免太快滑落斜路。另一張相就係送樽裝石油氣，雖然係工人推石油氣樽落斜，但可以想像要推上斜幾咁辛苦，佢都話完全體會村民嘅苦況。

「長命斜」唔係今日先發現，佢話條村喺過去10多年不斷要求政府修建改善，但一直都冇回應，而政府最後一次書面回覆已經係5年前，土木拓展工程署喺2017年4月回覆嘅信件，話條大斜路「因地勢險要，修建道路工程存在困難，並非想像中容易，會就修建路段作出進一步研究，期盼能找出可行方案，並承諾會與村民商討」。佢批評該署回覆明顯係搵藉口推搪、敷衍了事，至今署方亦冇再作回覆，當然亦冇採取任何積極方法改善。

佢話眾所周知，香港人口老化嚴重，政府經常將「民生無小事」掛喺嘴邊，追問政府相關部門，究竟改善呢條大斜路工程有多困難？係咪要花費巨額公帑？當中究竟有乜嘢不可克服嘅難處？抑或是條村人口稀少，兼且大多係老弱居民，政府就漠視訴求，完全置諸不理，敷衍了事？

追咗政府10幾年，「長命斜」都未處理，唔知仲要等到何年何月，所以行動最實際，佢講明答應咗村長會喺立法會事務委員會跟進。到時政府想避都冇得避呀！