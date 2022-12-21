佛教墳場發展新項目　小小淨土夢影花徑啟用

香港佛教聯合會應政府邀請，為未滿24周而夭折胎兒覓安置所及推行環保綠色殯葬。幾經艱辛終覓得寸土尺地開展上述兩項建設，並以「小小淨土」為名，供腹中童靈有一歸宿，及以「夢影花徑」命名，撒灰歸土，求一永久安樂，服務收費以廣大基層市民所能負擔為原則。

佛聯會會長寬運大和尚表示，柴灣歌連臣角道佛教墳場由上世紀50年代開始向政府爭取，終在1960年得政府批出土地開闢，墳場今個月再新增兩項服務。佛教墳場管委會主席何德心居士指出，「小小淨土」讓懷胎不足24周而夭折之腹中童靈有一歸宿，一方面為流產傷痛之父母，讓其小生命可以有尊嚴地長埋地下，從而獲得釋懷；另一方面也為童靈表達最後的祝願，願他們往生淨土。

另一新設施「夢影花徑」的取名同樣反映佛教生命觀，正如《金剛經》所說「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，世事無常，如夢如幻，一切皆空，放下自在。這與綠色殯葬、可持續發展理念同出一轍，讓骨灰回歸自然，滋潤萬物，生生不息。」佛教墳場未來會持續發展，包括在政府支持下進一步擴建骨灰大樓，讓更多佛教徒可在此福地圓滿人生。