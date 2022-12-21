M+首辦「夜不同」活動　設工作坊音樂展演及電影放映

「M+夜不同」活動在夜色下感受有別於白天的博物館之姿。

位於西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+呈獻首次「M+夜不同」，將於明年1月13日（周五）晚上舉辦創意工作坊、音樂展演及電影放映等一系列精彩活動。另外，M+亦與香港大學合作，1月至3月期間舉辦表達藝術治療體驗工作坊。

首次「M+夜不同」的主題將圍繞特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，讓訪客透過認識藝術家草間彌生的創作和人生哲學，暫時放下紛擾，專注當下。參加者能在活動中找到不同類型的體驗，並在夜色下感受有別於白天的博物館之姿。「M+夜不同」的所有活動將會供訪客即場參加，公眾可於當晚到B1及G層參加各項免費活動，「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票持有者更可體驗2樓展廳內的專屬活動。活動將與來自不同範疇的創作者一起探索M+的不同角落，讓訪客發掘博物館夜間的獨特體驗。

M+亦與香港大學行為健康教研中心合作，舉辦以「草間彌生：一九四五年至今」為靈感的表達藝術治療體驗工作坊。工作坊借鑑藝術家的人生哲學，邀請參加者運用不同的藝術媒介表達自己來增進個人的成長。