與專家唱反調　港府死撐學生快測大廈強檢

港府近月多次「唧牙膏」式放寬不同的社交距離措施，惟仍死攬口罩令、疫苗通行證、禁聚令、大廈強檢、學生及教職員每日回校前快測等不放，堅決維持；與多名專家建議可取消學校快測、大廈強檢等建議相左。醫務衞生局副局長李夏茵昨「死撐」指，戴口罩是具成本效益較重的方法保護市民，而疫苗通可以防止未完成接種的市民去高風險場所，形容口罩令會是放寬防疫措施的「最後幾個」步驟。

李夏茵稱，本港有空間審視在假期後放寬學生每日做快速測試要求，該局會與教育局商討。她又指，正逐步減少強制檢測數量，並考慮以快速測試取替，但她強調不能以定期核酸檢測來取代新冠疫苗接種，因為不能起預防感染作用。

多個月來均有不同專家指本港有條件全面復常。其中政府專家顧問孔繁毅支持元旦前放寬措施，他認為鼓勵市民打齊3針已足夠，其餘措施包括禁聚令及學生回校前需快測等均可廢除，他又認為當局毋須再公布每日確診個案數字，只需公布重症、住院及死亡數字。港大微生物學系臨床助理教授薛達早前亦指，內地出台「新10條」大幅放寬防疫措施，是清晰地發出改變「清零」政策的信號，為防疫政策一直緊貼內地的香港帶來意義。

自內地本月初公布「新10條」放寬防疫後，本港隨即宣布縮短新冠患者和密切接觸者的隔離和檢疫期，並於上周取消市民須掃描安心出行及撤黃碼安排等。但12人禁聚令、食肆最多12人一枱、酒吧每枱最多6人等仍維持不變。