首置計劃助上樓　正物色賣地項目　民青局冀建青年發展型社會

港府發表《青年發展藍圖》，提出超過160項目具體行動及措施，為全港215萬名12至39歲青年提供協助。民政及青年事務局副局長梁宏正今早(21日)在電台節目表示，與青年溝通非常重要，當局期望促進社會關注青年事務，長遠令本港成為青年發展型社會。梁透露，關於青年住屋首置計劃，數據顯示，首置計劃申請人當中有8成為40歲或以下人士，當局相信重推首置可幫助年輕人置業。除此之外，當局亦會改革青年宿舍計劃，非政府組織及土地持有人透露有興趣參與計劃，並會與發展局合作，物色合適的賣地項目，要求發展商預留一定數量的單位建青年宿舍，相信明年賣地時間會正式推出，稍後會公布詳情。

梁又指，青年委員會自薦計劃一向非常受歡迎，每次收到以倍計申請，當局會擴大青年委會自薦計劃、也將打造全新的青年網絡，同時會作為發放政府資料的全平台，加強青年對政策了解，並設立一站式青年資訊手機應用程式，發放各項青年發展項目的多元化資訊。至於會否吸納不同政見及背景的青年，梁認為要視乎客觀條件，計劃是面向所有年輕人，最重要是做到包容、公平。

青年協會督導主任張淑鳳回應時指，青協調查發現受訪青年最關心的範疇是就業及住屋問題，相信發展藍圖可以回應需求。惟住屋問題上，建議當局長遠應提供更多可負擔的房屋選擇，並建立置業階梯。社會事件及疫情或令青年失去信心，她認為最重要令青年感到有希望、有建設。另外，她建議當局定期檢視政策並交代成效，否則落實執行時亦可能會出現其他狀況。