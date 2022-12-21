涉助刺警男逃捕　26歲女囚1年　官斥嚴重打擊司法公正

前年7月1日港島區示威遊行演變成警民衝突，期間當1名防暴警在銅鑼灣皇仁書院外，嘗試制服1名男生期間，遭前工程師黃鈞華以軍用軍刀插傷左肩，工程師最終在即將起飛往英國倫敦的航班上被捕，他早前承認有意圖而傷人及暴動罪，判囚5年。其女友被指協助他逃離警方追捕而遭起訴。她否認一項作出意圖妨礙司法公正的行為罪，經審訊後在區院被裁定罪成，法官姚勳智今日（21日）指被告的行為嚴重打擊司法公正的執行，考慮後將她判囚12個月。

今日面對判刑的被告是26歲張芷程，報稱任職培訓生，案發時為黃鈞華的女朋友，她被控於2020年7月1日在香港，意圖妨礙司法公正，即作出一項或一連串意圖協助黃鈞華逃避香港警務處逮捕的行為。控方審訊時指，被告在黃鈞華逃離現場後，便不斷尋找航班資料，黃買機票後，被告亦有陪他到機場。辯方今求情指被告的背景報告正面，被告本身並無干犯其他控罪，且因與黃為情侶關係才牽涉其中，並非為利益或惡意犯事，而被告角色輕微及非關鍵，希望法庭量刑時考慮其正面良好的品格。

法官判刑時指，本案嚴重之處乃自背後由黃所干犯的罪行，黃以刀插向正在執行職務的警員，令警員受嚴重傷害，已是十分嚴重的罪行，若非警員迅速將黃拘捕，在被告的協助下，黃或已逃離法網，其行為嚴重打擊司法公正的執行。法官最後考慮到被告的角色、不涉複雜組織或計劃及感化官對被告的正面評價等，判被告入獄一年。法官並着被告在獄中反省，冀她日後能對社會作出不同貢獻。

案件編號：DCCC 189､210､809/2021