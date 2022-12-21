海關破獲兩宗遠洋船走私案　拘5人檢2億元海味黑膠碟　　

自今年10月海關破獲一宗3億港元的利用遠洋船走私案後，海關本月開始展開代號「護航者」特別執法行動，重點針對利用遠洋船走私的行動。海關根據情報分析及風險評估後，鎖定兩艘12月11日及12日由香港前往上海的洋船。海關在其中9個貨櫃共檢獲大批走私貨物，總值約2億港元，拘捕5名男子，分別為付貨公司董事及安排貨物出口的負責人。

海關有組織罪案調查科特別調查指揮官賴恩寧指，在12月11日，海關在搜查一艘前往上海的目標遠洋船的48個貨櫃，發現其中4個報稱載有膠粒的貨櫃有可疑。由於內地有大量生產塑膠粒，而由香港運送大批廉價塑膠粒原料返內地，引起海關的懷疑。海關利用流動X光掃描系統檢查貨物，發現形狀、物料、密度不平均，不像申報的單一貨物。關員打開貨櫃，發現不法分子只在近櫃門附近放有4板塑膠粒手，關員移開膠粒後，發現內有黑色膠布遮蔽內裏情況，關員拆開膠布發現大批走私貨物，包括海味，電子產品、紅酒等，總值1.5億港元。當中有醫治中風藥物，由於藥物來歷不明，亦沒有被內地當局檢驗及審批，藥物效用成疑。海關跟進調拘捕2名男子。

翌日，海關搜查另一艘的遠洋船，報稱運載衣服和家庭用品，準備運往內地義烏。由於義烏主要批發小型商品及出口貿易為主，故引起海關人員懷疑。關員一共檢查4個貨櫃，其中3個櫃的貨物與申報相同，其中一貨櫃有大批未有申報貨品，包括海味、電子產品、清酒、瀕危物種乾海馬、膨魚鰓、逾7萬張黑膠唱片，約值2,200萬港元。另外，海關其後再搜查另外4個報稱運載膠粒貨櫃，同樣以膠粒作掩飾，內有黑色膠布包裹的走私貨品，包括手提電腦、化妝品和電子產品，約值7,300萬港元。海關在此遠洋船一共檢5個載有走私物品的貨櫃，總值9,500萬港元及拘捕4名男子，其中一人是第一宗案件的被捕人士。

海關有組織罪案調查科特別調查指揮官呂少輝表示，由於臨近農曆新年，內地對電子產品及貴價海味存在龐大需求，新年時物流業會停頓一段較長時間，走私集團看準時機，趕在新年前囤貨以應內地需求。此外，但因為疫情所限，內地市民不能到香港購物，因此走私分子利用這機會，用遠洋船將貨物偷運至內地。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜指，兩艘涉案船隻屬於相同船公司，由越南前往香港，下一站前住上海，行動已瓦解一個走私集團。是次行動中，檢獲黑膠唱片，相信因近年內地興起黑膠唱片熱潮，不少咖啡店播放黑膠唱片。