黎智英聘英大狀代抗辯　律政司三度上訴遭駁　須支付逾85萬訟費

壹傳媒黎智英與6名前壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司涉嫌違反《港區國安法》，黎被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等共4罪，案件已定於明年9月25日開審。黎智英早前就該案獲高院原訟庭批准聘用英國御用大律師 Timothy Wynn Owen(又稱Tim Owen)來港代表其就案件抗辯，律政司不服並3度提出上訴，惟分別遭上訴庭及終院駁回，最終引發港府就此事提請釋法。而上訴庭今(21日）早就律政司不服黎聘請Tim Owen 向上訴庭提上訴的訟費問題頒下判詞，下令律政司就駁回上訴及申請往終院上訴許可被拒共須支付85.5萬港元訟費。

上訴庭於上月9日及21日分別頒下判詞駁回律政司的上訴及其申請往終院上訴的許可，並下令律政司須支付黎智英一方訟費。上訴庭今天的判詞則處理訟費的具體數額等問題。據判詞指，黎智英一方於上訴時聘用了大律師及資深大律師共4人，但上訴庭認同律政司一方指其實聘用2人作代表已足夠，故下令律政司只須支付當中2人的訟費。就數額方面，上訴庭最終下令律政司就上訴須支付51.17萬港元訟費，就申請往終院上訴許可則須支付34.33萬港元訴費。

本宗串謀勾結外勢案共涉及12名被告，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，該兩人的案件將於2023年1月12日提訊；黎智英及3間公司，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司則不認罪，等待開審。至於餘下6名蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），上月底已承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，會待全案審結後始作求情及判刑，而被告當中的張劍虹、陳沛敏等3人，以及牽涉在科技園欺詐案的周達權，將會在本案中被控方傳召作供頂證黎智英。

案件編號：CACV 425/2022