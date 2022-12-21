聖誕市道真太冷　疫情打擊消費　54%受訪市民料使少過1000蚊

尚有數天就來到的聖誕節是港人傳統消費旺季，但佳節遇上揮之不去的疫情，加上仍舊嚴苛的防疫措施令港人難在佳節歡笑，亦嚴重打擊消費意欲。香港研究協會就市民的聖誕消費進行調查，結果發現逾4成市民表示較去年減少消費，54%市民預計不會花多於1,000港元過聖誕，亦有超過一半受訪者認為今年經濟更遜去年。

香港研究協會於本月12至19日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,060名18歲或以上市民，以了解及追蹤市民對聖誕消費的意見。調查結果顯示，42%受訪市民料聖誕消費減少對於今年的聖誕消費，比去年同期調查增加6%，表示「差不多」的佔27%，表示「增加」的佔22%，(+1%)，而表示「未決定」及「無意見」的則共佔10%。結果反映今年聖誕消費減少的比例遠較增加的為多，顯示有不少市民消費意欲偏弱。

在消費項目方面，若以3為「增加」、2為「差不多」、1為「減少」量度開支變化，7項消費類別(個人護理、旅遊、食品、本地酒店旅舍、旅遊、外出用膳及零售商品)均值皆在中性水平(2.00)徘徊，顯示今年聖誕消費市道需求謹屬中性偏緊縮，當中以「食品」(不包括外出用膳／外賣／到會)(1.93)需求最為疲弱。而按年變化顯示，「旅遊」升幅最多(+0.71)，相信與香港放寬入境檢疫，刺激市民重新外遊的需求有關。

至於每人會在聖誕節的花費方面，54%市民聖誕消費預算不多於1,000港元，當中少於500港元的佔32%，500至999港元的22%，與去年持平。惟會花1000港元或以上的只有17%，只較去年微升1%。值得留意的是，51%受訪市民指現時經濟較去年同期差，較去年增加12%，表示「差不多」的佔26%(-4%)，而表示「較好」的佔15%(-10%)，反映多數市民對香港經濟看法負面，亦是聖誕消費意欲偏弱主因之一。香港研究協會負責人促請政府加快與內地有關當局商討恢復正常通關的細節，早日推進與內地人員的正常往來，激活香港聯繫內地和世界的樞紐角色，為本地經濟活動注入更強大的動力，造福市民。