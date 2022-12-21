加會審遷校舍　議員不忿稱需改機票　轟政府當財會橡皮圖章

立法會原本在昨日(20日)完成今個年度會議，惟財務委員會上周五(16日)仍欠一議程未決，即審議是否在深水埗連翔道興建1所設有30間課室的小學，以重置本身位於葵青區的郭怡雅神父紀念學校，工程料耗資逾4.5億港元，故財會今日(21日)加插特別會議。有議員批評政府將幾項學校工程放在上一次會議，有逼議員通過之嫌。亦有議員質疑今日開會的迫切性，指「有啲全家諗住去旅行嘅，都要改機票酒店去開會」，並強調財委會非橡皮圖章，不一定會通過政府撥款。最終撥款在大多數議員支持下獲通過。

由於上次會議將近結束時，仍有4名議員欲發言，主持會議的副主席易志明稱時間不足要留待下一次會議再發言，即需加會處理，惟有議員指可放棄發言，易志明隨即表示進入表決程序，惟議員郭玲麗堅持需發言，亦變相需加會處理。議員邵家輝今日表示「唔覺得郭玲麗發言有問題」，因為她上次想第二輪發問都沒有時間。相反，邵批評上次財委會有8個項目放上議程，其中3個需要討論，指「你（當局）諗住議員一定要比你過咩？」並指好多議員近日都已經離開香港，「有啲全家諗住去旅行嘅，都要改機票酒店去開會」，質疑當局通過項目的迫切性。當局回應指學校一旦取得撥款，工程就可以如期進行。易志明亦補充指財委會並非是一個橡皮圖章，指「唔係你最尾擺上嚟，就一定要幫你過晒佢。」

議員楊永杰關注學生跨區上學的問題，「唔係個個人負擔得起搭校車」，質疑當局有否考慮原區重置的計劃。議員黎棟國批評教育局回應是「遊花園」，未有認真回答學界的質疑。教育局副局長施俊輝表示項目有確實需要，亦能理順各區學位的安排，其中葵青區的學位出現過剩的情況，而深水埗區的學位需求殷切，因此政策是經過深思熟慮。最終撥款在大多數議員支持下獲得通過，其中邵家輝投下棄權票。

而郭怡雅神父紀念學校校長蔡偉傑接受電台訪問時表示，全校師生都對議員寄予厚望，期望通過撥款。 他舉例指現有校舍空間不足，未能舉辦部分課程，教師亦已就重置計劃做好課程準備，而新校舍是學生和家長選擇學校的因素，如重置計劃出現變數，將對學生、家長和教職員的影響極大。擬建的新校舍佔地約6220平方米，政府計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，以期約在3年內竣工。