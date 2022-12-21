18區將成立「關愛隊」服務社區　荃灣及南區首階段遴選今起報名

今年《施政報告》宣布在18區成立「地區服務及關愛隊伍」(下稱「關愛隊」)，支援政府地區工作和加強地區網絡，政府指荃灣和南區「關愛隊」第一階段遴選今日(21日)開始接受報名。政府會將各區劃成不同小區，當中荃灣會分為19個小區，南區分為17個小區，「關愛隊」小隊以團體為單位組成，團體須通過遴選成為「關愛隊」小隊。

「關愛隊」的遴選工作分為兩個階段，分別為團體甄選和服務建議書評審。第一階段會評審申請團體的服務／舉辦活動的經驗、地區網絡和動員能力等；第二階段會由通過第一階段評審的團體，因應地區民政事務處為各小區訂定的關鍵績效指標提交服務建議書。而通過兩個階段遴選的團體會成為小區的「關愛隊」小隊。

民政及青年事務局局長領導的「全港關愛隊評審及督導小組」(「全港評審小組」)和民政事務專員領導的「地區關愛隊評審及統籌小組」負責兩個階段的遴選工作，以確保遴選程序透明公正。「全港評審小組」早前已舉行首次會議，並確立兩個遴選階段的評審準則。