涉理大外集結　羅健熙脫罪　同案4人罪成囚15至24個月

民主黨主席羅健熙被指在2019年理大衝突期間在尖沙咀聚集，與另外9人被捕，他及其中8人同被控1項非法集結罪，1人則被控公眾地方管有攻擊性武器罪。其中5人早前已認罪及判刑，羅及另外4人則否認控罪。經審訊後，羅在區域法院被裁定罪名不成立，其餘4人則罪成，於今天（21日）分別被判囚15至24個月。法官練錦鴻判刑時指其中3名被告異口同聲地表示打算幫助年輕人或學生，但他們無權挾一己之善來阻礙警方執法，這種扭曲的正義之心亦非求情理由，而案發於酒店及辦公室林立的旅遊區，影響他人的日常生活，案情嚴重，法庭量刑時須予以懲罰及阻嚇。

今日面對判刑的4被告分別是陳重誼（70歲、無業）、譚浩鳴（22歲、無業）、莫德惠（38歲、教師）及鄧卓儒（26歲、記者）。首3名被告被控1項非法集結罪，指他們於2019年11月11日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結，同被判囚24個月。另鄧卓儒獨自面對1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪及1項公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有7條索帶、1個能發出雷射光束裝置及1個配有刀具的多用途工具，則被判囚15個月。法官判刑時提到，雖然被告指欲聲援學生或年輕人，惟當日佔據理大並非全然是學生或年輕人，而學生或年輕人亦非犯案的藉口，他們反而易受別人影響及難以控制一己衝動，他人盲目崇拜青春，此種「近乎孌童癖嘅行為」及情感投射，只會加強青年的衝動，「所謂幫忙，只是幫倒忙」，對社會有害。社會事件暴力升級的原因，亦是該些不顧事實，只顧立場的人推波助瀾而引起等。

本案除今天接受判刑的4名被告外，尚有另5名被告賴俊雄、陳子朗、林綺雯、郭惠玲及溫欣早前已承認非法集結罪，賴俊雄及陳子朗早前同被判囚16個月，郭惠玲被判囚18個月，溫欣則被判囚14個月，而林綺雯則被判入更生中心。而羅健熙雖早前已被裁定無罪，但律政司不服裁決，並於上周向高院上訴庭提出案件呈述上訴。

案件編號：DCCC 650,651,653,654,655,658/2020