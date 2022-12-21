籲港府允僅撥部分房間變青年宿舍　公屋聯會：鼓勵酒店業參與

為幫助青年上樓，政府早前公布《青年發展藍圖》，提出擴大青年宿舍計劃。公屋聯會今日(21日)會見傳媒，對於青年宿舍計劃表示歡迎，但擔心隨疫情發展及旅遊業復甦，令租用酒店及旅館經營青年宿舍的難度較大，或影響政策落實，建議容許酒店或旅館經營者只撥出部分房間用作宿舍。至於「明日大嶼」新方案，聯會則認為政府在生活規劃及交通基建方面需多加留意，否則首批居民入住時或會不便。

近日政府推出多項房屋政策，包括「簡約公屋」、私人參建及擴大青年宿舍等。雖然政府公布擴大青年宿舍計劃，不過聯會認為政府優先採納整幢酒店作宿舍的方案較難吸引酒店業參與，公屋聯會副主席藍偉良表示，以他所知早前有不少酒店業對計劃有興趣，惟因旅遊業逐漸復甦，令酒店業大多維持觀望態度，而有部分小型賓館對計劃亦有興趣，但相信政府會優先採用大型酒店，藍建議為鼓勵酒店業參與，政府可容許酒店經營者只撥出部分房間用作宿舍。

對於簡約公屋造價過高惹來社會質疑，公屋聯會主席文裕明認為政府將一筆過向立法會申請撥款，不宜分批申請，但需要在申請撥款時向立法會解釋詳細款項及數目，「如果俾一條數字話你批啦，呢啲講唔過去」。至於政府早前公布的「明日大嶼」交椅洲人工島新方案，聯會則認為7個生活區域規劃需配合長遠發展和交通基建，首批居民將於2033年入伙，故亦要考慮到居民入住時的設施需求。